Çamlıca Tüneli'ni kapatan düğün konvoyundaki sürücülere ceza

Olay 26 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan araçlar, Çamlıca Tünelini kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti. Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

HER SÜRÜCÜYE 2 BİN 70 LİRA CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Çamlıca Tüneli'nde konvoy halinde trafik akışını engelleyen ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 JST 41 plakalı araç sürücüsünün E.T., 06 TYL 53 plakalı araç sürücüsünün O.N.Y., 34 KLS 113 plakalı araç sürücüsünün ise, A.T. olduğunu tespit etti. Sürücülere ayrı ayrı, 'Trafikte kol ve grup halinde araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira, 'Tünellerde duraklamak' maddesinden 690'ar lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira olmak üzere toplam 6 bin 210 lira trafik idari para cezası uygulandı.