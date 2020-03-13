Çamur yağmuru ne zaman? Çamur yağmuru nereye yağacak?

13 Mart 2020 Cuma 16:43 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:43

. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce toz taşınımı ve fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan ilk uyarıda; "Son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün akşam saatleri ile yarın (Cuma) sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan diğer iki uyarıda ise;

"Bu gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’de doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay’ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Akdeniz’de rüzgarın bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa’da çamur yağdı

Şanlıurfa’da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.

Yağmurun yağmasının korona virüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.

Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta etkili olması beklendiğini açıklandı.