Can Ataklı yine yalana sarıldı! DMM'den “Devlet Bahçeli entübe edildi'' iddiasına cevap

Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM), CHP yandaşı Can Ataklı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki asılsız iddiasına cevap verdi. DMM, Can Ataklı'nın "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
DMM açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."