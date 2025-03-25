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  • Can Ataklı yine yalana sarıldı! DMM'den “Devlet Bahçeli entübe edildi'' iddiasına cevap
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Can Ataklı yine yalana sarıldı! DMM'den “Devlet Bahçeli entübe edildi'' iddiasına cevap

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı'nın “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası yalan çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir.' dedi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Can Ataklı yine yalana sarıldı! DMM'den “Devlet Bahçeli entübe edildi'' iddiasına cevap
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Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM), CHP yandaşı Can Ataklı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki asılsız iddiasına cevap verdi. DMM, Can Ataklı'nın "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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