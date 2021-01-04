Can Ataklı'nın skandal 'darbe' sözlerine tepki yağdı

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten hakkında dava açılan Can Ataklı yine skandal sözlere imza attı.

Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi.

Ataklı şöyle devam etti:

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”

Ataklı "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok" diye konuştu.

Ataklı'nın bu skandal sözlerine tepki yağdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Skandal sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar.

Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor.

Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil.

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı.

Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı.

Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır.

Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise “Zavallı” diye tepki gösterdi.

Sosyal medyaki tepkiler ise şöyle:

* Can Ataklı ne diyorsun demeyin bunlar alçaklıkta sınır tanımıyor buyrun

* Zavallı değil, sen katmerli hainsin.

* Her gün yeni bir skandal

Can Ataklı

Başka ülkede olsa böyle rahat konuşamaz.

Ne hikmetse diktatörün(!) yönettiği ülkede rahat rahat konuşabiliyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında millet var, siz kimi indirmeye çalışıyorsunuz?

* Biz millet var oldukça Erdoğan bu vatanın başında olacak. Taş devrinde kalmış zihniyetinizle güya türbanı Ayasofya'yı gündeme getirmekte fitne kaos peşinde olacaksınız ya kimsiniz kaç kuruşluksunuz kim sizleri takıyor ki.

* Erdoğan nefreti gözlerini kör etmiş.

Bunlar “Erdoğan gitsin de ülke yansın” diyen zihniyet. Desek inanmazdınız ama itiraf etmiş Can Ataklı.

Allah, bu ülkeyi bu milleti bunların şerrinden korusun.

* Vatanını seven bir insan ormanları yansın ister mi vatanını seven bir insan ülkede sel, deprem olsun ister mi? Bu istediğiniz afetlerde bir sürü insan ölsün ister mi? Allah sizi bildiği gibi yapsın

* Senin gibi mahlukatların zihinleri çürüdüğü, üretime dayalı ve milletin menfaatleri gözetilerek yapacakları bir şey olmadığı için insanların ölümleri, şehirlerin yakılıp yerle bir olmaları o tür müptezeller için iktidarın değişmesi lazım gelen bir fırsattır. Rüyanda görürsün