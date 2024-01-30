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  • Can Atalay davası AİHM'e taşınır mı? Anayasa Hukuku Uzmanı Fendoğlu 24 TV'ye açıkladı
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Can Atalay davası AİHM'e taşınır mı? Anayasa Hukuku Uzmanı Fendoğlu 24 TV'ye açıkladı

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu 24 TV ekranlarında Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali ve tazminat kararının hükmünü değerlendirdi. Fendoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM'de alınan kararla düşmesinin ardından AYM'nin hak ihlali ve tazminat kararının bozulduğunu vurguladı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde.

30 Ocak 2024 Salı 21:17 - Güncelleme:
Can Atalay davası AİHM'e taşınır mı? Anayasa Hukuku Uzmanı Fendoğlu 24 TV'ye açıkladı
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Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düştü.

Genel Kurulda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki yazısı okundu.

"AYM'NİN KARARLARI BOZULDU"

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu 24 TV ekranlarında Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali ve tazminat kararının hükmüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM kararı sonrası AYM'nin verdiği hak ihlali ve tazminat kararının bozulduğunu dile getiren Fendoğlu, Can Atalay'ın aldığı cezaya dikkat çekerek, "Anayasa'nın 76. maddesine göre milletvekili olacak kişinin 1 yıl bile hapis cezası almaması gerek, Can Atalay 18 yıl ceza almış" diye konuştu.

"AYM'NİN AİHM İDDİALARI ASILSIZDIR"

AYM'nin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları bizi destekliyor" iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Fendoğlu, "AİHM kararları da Yargıtay'ın hükümlerini destekliyor" dedi.

CAN ATALAY HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

  • Can Atalay
  • hak ihlali
  • tazminat

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