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Can çekişen arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 göçmenden biri epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşlarını ölüme terk ederek kaçan 5 göçmen ise polis tarafından yakalandı.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi15:20 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:20

İddialara göre, Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan şahsı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay mahallinde araştırma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Fas uyruklu göçmenin yanında 5 göçmenin daha bulunduğunu ve olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler yaptıkları titiz çalışma sonucu 5 göçmeni Meriç Köprüsü civarında kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

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