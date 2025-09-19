İSTANBUL 25°C / 17°C
19 Eylül 2025 Cuma
İLETİŞİM VE KÜNYE

Güncel

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

19 Eylül 2025 Cuma 13:25
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

