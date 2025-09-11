İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Can Holding'e kara para operasyonu! Binaya çilingir çağırıldı

Can Holding'in Küçükçekmece'deki merkezinde jandarma ekiplerinin çalışması devam ederken, binaya çilingir çağırıldı. Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet gelmişti.

11 Eylül 2025 Perşembe 16:43
Can Holding'e kara para operasyonu! Binaya çilingir çağırıldı
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet gelmişti.

Jandarma ekiplerinin bina içerisinde çalışmaları devam ederken, çilingir çağırıldığı öğrenildi.

TMSF'den Can Holding açıklaması

Bilgi Üniversitesi soruşturmaya dahil edildi

Can Holding'e kara para operasyonu! Yasa dışı yollarla elde edilen kazançlar böyle aklanmış

Başsavcılıktan "Can Holding'e operasyon" açıklaması

Habertürk ve Show TV'ye el konuldu! Sahipleri firar etti

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

