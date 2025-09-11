Can Holding'e kara para operasyonu! Yasa dışı yollarla elde edilen kazançlar böyle aklanmış

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLEREK, DENETİM VE TAKİP MEKANİZMALARINI ZORLAŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.

YASA DIŞI YOLLARLA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLADIKLARI BELİRLENDİ

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Yine MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

