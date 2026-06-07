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Can Polat cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul'a gönderilen şüpheli Serhat Altun ve beraberindeki 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Can Polat cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. İzmir'de cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli Serhat Altun ve beraberindeki 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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