Can Tertip konusu nedir? Can Tertip filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak olan Can Tertip filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Can Tertip konusu nedir? Can Tertip filmi oyuncu kadrosunda kimler var?gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Can Tertip filmi 2015 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın yer aldığı Can Tertip filmini oyuncu kadrosunda; Ümit Erdim, Volkan Demirok, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural, Sinan Engin, Deniz Özerman, Tuna Orhan, Sinan Bengier, Süeda Çil, Deniz Sipahi gibi isimler yer alıyor. Can Tertip filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..