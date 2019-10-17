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Can Tertip konusu nedir? Can Tertip filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak olan Can Tertip filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Can Tertip konusu nedir? Can Tertip filmi oyuncu kadrosunda kimler var?gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Can Tertip filmi 2015 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın yer aldığı Can Tertip filmini oyuncu kadrosunda; Ümit Erdim, Volkan Demirok, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural, Sinan Engin, Deniz Özerman, Tuna Orhan, Sinan Bengier, Süeda Çil, Deniz Sipahi gibi isimler yer alıyor. Can Tertip filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Can Tertip konusu nedir? Can Tertip filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Can Tertip filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranları izleyicilerin karşısına çıkacak. 2015 yılında çekilen bir yerli film olan Can Tertip, iki kafadarın askeriyede başına gelen komik olayları konu alıyor. Can Tertip filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Can Tertip filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 
CAN TERTİP KONUSU NEDİR? 
Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas’ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas’ı kandırarak, askerden kaçmaya ikna eder. İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz'ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer. Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz'la maceralı bir yolculuğa başlarlar.
 
CAN TERTİP OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Başrollerini Volkan Demirok ve Ümit Erdim'in başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Tugba Özerk, Sinan Bengier, Sinan Engin, Hakan Ural, Deniz Özerman, Tuna Orhan eşlik ediyor. Büyük bölümü İstanbul'da çekilmekte olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra’da tamamlandı.

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