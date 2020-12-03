Çanakkal'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:37

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Sarısöğüt köyünde, 14 gün giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı mevkilerde jandarma ve zabıta tarafından önlem alındı.

Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulanacağını belirten Uzan, şunları kaydetti:

"Sarısöğüt'te vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle hastalığı ve vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca karantina uygulaması kararı alma ihtiyacı duyulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve Kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız."