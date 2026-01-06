Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, depremin saat 14.28'de yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi