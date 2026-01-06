İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Çanakkale bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 14:40 - Güncelleme:
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, depremin saat 14.28'de yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi

