Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, depremin saat 14.28'de yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[08.89 km]Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-01-06
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:39.42417 N
Boylam:25.99111 E
Derinlik:17.49 km
