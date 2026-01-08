İSTANBUL 17°C / 3°C
  Çanakkale boğaz hattında feribot seferleri yeniden başladı
Güncel

Çanakkale boğaz hattında feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan boğaz hattındaki feribot seferleri tekrar başladı.

8 Ocak 2026 Perşembe 10:02
Çanakkale boğaz hattında feribot seferleri yeniden başladı
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye çıkan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan feribot seferlerinin tekrar başladığı bildirildi.

"RÖTARLAR YAŞANABİLİR"

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibarıyla; Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı hatlarımızda rötarlar yaşanabilmektedir" denildi.

