  • Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşük gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:11
Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızı boğazdaki akıntıyla birlikte Eceabat önlerinde düştü.

Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.

  • çift yönlü geçiş
  • seyir hızı düşük
  • romörkör destekli müdahale

