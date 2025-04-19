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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 07:10 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
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Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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