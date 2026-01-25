Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.