Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankeri 'ZEPHYR PROSPER' için yapılan kurtarma operasyonu nedeniyle çift yönlü olarak kapanan trafik güney-kuzey tek yönlü olarak açıldı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:11
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ AÇILDI

Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Kuzey-güney yönündeki gemi trafiğinin ise saat 15.30'da açılacağı öğrenildi.

