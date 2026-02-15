İSTANBUL 23°C / 13°C
Çanakkale Boğazı trafiğe kapandı, feribot seferleri durdu

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

İHA15 Şubat 2026 Pazar 13:45
Çanakkale Boğazı trafiğe kapandı, feribot seferleri durdu
Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'den Çanakkale için yapılan fırtına uyarısı etkili olmaya başladı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak saat 10.30 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

