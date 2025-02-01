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Çanakkale Boğazı transit geçişlere açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı transit geçişlere açıldı
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Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden gemi geçişlerine açıldı.

  • boğaz trafiği
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