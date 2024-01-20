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Çanakkale Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 23:07 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı transit geçişlere kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Liman Başkanlığının talimatıyla saat 22.10 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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