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Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine açıldı

Kuvvetli sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım normale döndü.

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Alınan bilgiye göre, Çanakkale’de dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle kuzey ve güney yönden çift taraflı kapatılan boğaz, havanın normale dönmesi üzerine yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, kentteki kuvvetli sağanak nedeniyle denizdeki görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 07.30’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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