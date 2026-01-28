İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4155
  • EURO
    52,1523
  • ALTIN
    7370.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Güncel

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda, gemi arızası nedeniyle çift yönlü geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği yeniden başladı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
ABONE OL

İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Makine arızasını gideren gemi, daha sonra kendi imkanlarıyla Bozcaada Demir Sahası'na ilerlemeye başladı. Gemiye seyrinde, "Kurtarma-20", "Kurtarma-21" ve "Kurtarma-14" römorkörleri eşlik ediyor.

Boğaz, geminin arızasını gidermesinin ardından, transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.