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Çanakkale Boğazı'nda 57 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda 57 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafından lastik bot içinde Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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