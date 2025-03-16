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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Cibuti bayraklı tanker Bozcaada'ya çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri 'DASHAN', Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

AA16 Mart 2025 Pazar 20:00 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Cibuti bayraklı tanker Bozcaada'ya çekildi
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Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi.

Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-17" römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-15" römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

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