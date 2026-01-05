İSTANBUL 16°C / 10°C
  Çanakkale Boğazı'nda çift taraflı lodos engeli: 45 saat sonra trafiğe açıldı
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda çift taraflı lodos engeli: 45 saat sonra trafiğe açıldı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 09:22
Çanakkale Boğazı'nda çift taraflı lodos engeli: 45 saat sonra trafiğe açıldı
Meteorolojinin geçtiğimiz cuma günü Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi ve pazar günleri kentte lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edilmişti. Çanakkale Boğazı etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçen cumartesi Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı.

45 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Gemiler demir bölgesinde bekletildi.

Lodos fırtınasının etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber yaklaşık 45 saat sonra Çanakkale Boğazı Güney'den saat 08.00, Kuzey'den ise saat 09.00 itibariyle gemi geçişlerine açıldı.

