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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki ‘Greta' isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Bozcaada açıklarında bekleyen geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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