Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Bozcaada açıklarında bekleyen geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.