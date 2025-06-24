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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 277 metre uzunluğundaki ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi. Arızanın giderilmesinin ardından geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.

AA24 Haziran 2025 Salı 20:32 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.

Gemi personelince makine arızası giderilen tanker, römorkörler refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmek üzere tekrar yola çıktı.

Tankerde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.45'te güney-kuzey istikametinde transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.

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