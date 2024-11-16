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Güncel

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin emniyetli bir bölgeye çekilmesinin ardından gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak açıldığını bildirdi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı
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Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

Ekiplerin, makine arızası yaşanan gemiye müdahalesi sürüyor.

TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği geminin römorkörlerimizce emniyetli bir bölgeye alınmasına takiben, kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

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