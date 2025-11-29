İSTANBUL 16°C / 11°C
  Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! LPG yüklü tanker limana çekildi
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! LPG yüklü tanker limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan LPG yüklü tanker Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 18:01
Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! LPG yüklü tanker limana çekildi
Libya'dan Ukrayna'ya giden Palau Cumhuriyeti bayraklı "GAS CATALINA" isimli 119 metre boyundaki tankerde, Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası meydana geldi.

Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkör yedeğinde çekilen tanker, arızanın giderilmesi için Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

