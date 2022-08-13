Çanakkale Boğazı'nda mahsur kaldı! KEGM ekipleri bölgeye sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi.
Boğaz geçişi yapan içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki özel teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.