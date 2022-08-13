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Çanakkale Boğazı'nda mahsur kaldı! KEGM ekipleri bölgeye sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi.

Boğaz geçişi yapan içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki özel teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı.

"KIYEM-1" HIZLI TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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