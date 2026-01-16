Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Mısır'dan Rusya'ya giden 274 metre boyundaki Mozambik bayraklı "Boston Beacon" isimli tankerin jeneratörleri, Akbaş önlerinde arızalandı.

Tanker kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Tankerin yapılan kontroller sonrasında kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesi kararlaştırıldı.