İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2804
  • EURO
    50,2964
  • ALTIN
    6416.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Bölgeye römorkörler sevk edildi
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda jeneratör arızası yapan tanker güvenli bölgeye demirletilecek.

AA16 Ocak 2026 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Bölgeye römorkörler sevk edildi
ABONE OL

Mısır'dan Rusya'ya giden 274 metre boyundaki Mozambik bayraklı "Boston Beacon" isimli tankerin jeneratörleri, Akbaş önlerinde arızalandı.

Tanker kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Tankerin yapılan kontroller sonrasında kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesi kararlaştırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.