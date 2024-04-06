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Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı gemi arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı gemi arızalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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