İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0577
  • EURO
    50,3856
  • ALTIN
    6131.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli
ABONE OL

Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.