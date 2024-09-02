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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızanladı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızanladı
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Lübnan'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 81 metre boyundaki "FG SEFA" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası'nın kuzeyinde makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "TÜRKELİ" römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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