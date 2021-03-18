18 Mart 2021 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:03

Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma ekranı yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanıldığı bu hatıra etkinliği, milyonlarca vatandaş tarafından uygulanıyor. Peki Çanakkale hatıra künyesi nasıl yapılır? İşte Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma sayfası

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu noktada, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Çanakkale Zaferi hatıra künyesi ile bu değerli günü unutmak istemeyenler için bir proje başlattı. Bu proje ile Çanakkale şehitleri anısına hatıra künye oluşturulabilecek. İşte Çanakkale hatıra künyesi oluşturma ekranı...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.

Çanakkale Zaferi hatıra künyesi, "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturuluyor. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgileri uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli çıkıyor. Çanakkale şehitleri anısına künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sunuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.