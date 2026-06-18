Çanakkale için kritik 4 gün: Yangın riski yüksek

Çanakkale OBM tarafından yüksek yangın riskine karşı sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgemizde bugünden itibaren dört gün boyunca şiddetli rüzgarların etkili olması beklenmektedir. Bu süreçte tarla temizliği gibi amaçlarla ateş yakılmaması, izin verilen alanlar dışında piknik yapılmaması, önlem alınmadan zirai faaliyette bulunulmaması, ormanlık alanlarda veya çevresinde duman, ateş ya da şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde, vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması rica olunur" ifadelerine yer verildi.