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Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı kapsamında, Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:03
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Törene Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ile Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Çanakkale Müftüsü Mustafa Kabukçu'nun yaptığı duadan sonra ise katılımcılar şehitliğe karanfil bıraktı.

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