22 Eylül 2021 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:12

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün nereden geçeceği, konumu ve güzergahı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında açılması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün yol güzergahı da açıklandı. Peki, Çanakkale Köprüsü nereden geçecek? 1915 Çanakkale Köprüsü nereye yapılıyor? İşte Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün Güzergahı...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYE YAPILIYOR?

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nün hizmete girmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'yle birlikte hayata geçirilecek otoyol projesinin detayları belli olurken; dev köprünün de güzergahı da kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN GEÇECEK?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır. Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Köprünün, Çanakkale Savaşı zaferinin yıl dönümü olan 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanıyor.

Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek olan köprü Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kuleleri, 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, gidiş ve geliş üçer şeritli yola sahip ve 45,06 metre genişliğinde.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.