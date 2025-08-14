Çanakkale Valiliği'nden yardım kampanyası uyarısı

Çanakkale'de yaşanan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yapılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarına karşı Çanakkale Valiliği uyardı.

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak ayni ve nakdi yardım kampanyaları düzenlendiğine ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Afet ve acil durum hallerinde; ayni yardımlar, yalnızca AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda, nakdi yardımlar ise yalnızca AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Ayni yardım (su, maske, gıda vb.) yapmak isteyen vatandaşlarımızın, Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi ile iletişime geçmeleri; bunun dışında yangın sebebiyle başlatıldığı iddia edilen yardım ve bağış kampanyalarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.