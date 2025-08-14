İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Çanakkale Valiliği'nden yardım kampanyası uyarısı

Çanakkale'deki orman yangınlarının ardından sosyal medyada başlatılan yardım kampanyalarına karşı uyarıda bulunan Valilik, vatandaşların yalnızca resmî kurumlar aracılığıyla yardımda bulunmalarını istedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 14:21

Çanakkale'de yaşanan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yapılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarına karşı Çanakkale Valiliği uyardı.

Çanakkale'de yaşanan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yapılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarının başlatılmasıyla Çanakkale Valiliği vatandaşları uyardıÇanakkale'de yaşanan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yapılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarına karşı Çanakkale Valiliği uyardı.

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak ayni ve nakdi yardım kampanyaları düzenlendiğine ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Afet ve acil durum hallerinde; ayni yardımlar, yalnızca AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda, nakdi yardımlar ise yalnızca AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Ayni yardım (su, maske, gıda vb.) yapmak isteyen vatandaşlarımızın, Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi ile iletişime geçmeleri; bunun dışında yangın sebebiyle başlatıldığı iddia edilen yardım ve bağış kampanyalarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

  • Çanakkale yangın
  • yardım kampanyaları
  • valilik uyarı

