Çanakkale ve Sinop'ta yangın: Alevlerle mücadele başladı

Sinop'un Gerze ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

SİNOP

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.

