Çanakkale yarın okullar tatil mi? 4 Ocak Çanakkale okullar tatil mi kar tatili Valilik MEB son dakika

Çanakkale yarın okullar tatil mi sorusu hakkında 4 Ocak Valilik açıklaması araştırılıyor. Çanakkale kar tatili okullar tatil mi? Kar yağışını etkisini arttırması ile beraber vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Çanakkale Milli Eğitim İl Müdürlüğü il genelindeki tüm okulların yarın tatil olduğunu duyurdu. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre yarın (4 Ocak Cuma) yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime bir günlüğüne ara verilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için il genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 4 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Milli Eğitim İl Müdürlüğü il genelindeki tüm okulların yarın tatil olduğunu duyurdu. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre yarın (4 Ocak Cuma) yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime bir günlüğüne ara verilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için il genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 4 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir böbölümünde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceğişeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, Soba ve Doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, Çatı Uçması, Ağaç ve Direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve karlakarışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren güney ve batısında karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Takirdağ çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur zamanla kuzeybatı kesimleri karlakarışık yağmur, yüksekleri ile Sivas çevrelerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gümüşhane çevreleri hafif kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu