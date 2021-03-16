Çanakkale Zaferi mesajları 2021: Çanakkale Zaferi ile ilgili anlamlı sözler

16 Mart 2021 Salı 15:44 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:44

Çanakkale Zaferi mesajları 2021 kutlu zaferin 106. yılında yoğun olarak araştırılıyor. Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmektedir. Milletçe kazanılan bu savaşın 106. yılına özel Çanakkale Zaferi ile ilgili anlamlı sözler ve Çanakkale Zaferi mesajları 2021 haberimizde derledik. İşte Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel, resimli kısa ve uzun mesajlar.

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2021

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Malazgirt'te Alpaslan'ın dilinde, Surlarda Ulubatlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Dur yolcu! Bilmeden gelip geçtiğin bastığın bu toprak bir devrin batığı yerdir. Çanakkale destanının 106. Yılını saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Mıkı

Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! Necmettin Halil Onan

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! Diyen ve Çanakkale Zaferi'ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

Çanakkale zaferi, Türk askerlerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Ordu Yok! Dediler, kurulur! Dedi. Para Yok! Dediler, bulunur! Dedi. Düşman çok! Dediler, yenilir! Dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk'tü! Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

İstiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bizlere kazandıran ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı. Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu,İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra anlamışlardır. İngiliz General Oglander

Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve sebat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. Alman Generali Liman von Sanders

Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!

Ne çetin bir savaş ya Rab! Ölüm bile korkuyor.

Onlar asla geri dönmeyi düşünmediler. Çanakkale Zaferinin 106. yılında şehitleri saygıyla anıyoruz.

Onlar önce vatan dediler. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bugün bizden vatan razı olacak! Nefer şehit, ordu gazi olacak. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.

Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Onlardan geriye kalan bu topraklar, bu vatan. Çanakkale şehitleri anma gününü saygıyla anıyoruz.

Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif Ersoy

Çanakkale zaferi İmanın imkânı, ebabillerin filleri yendiği gündür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.