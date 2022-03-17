17 Mart 2022 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 17:26

Çanakkale Zaferi resimli mesajlar, kutlu zaferin yıl dönümünde yoğun olarak araştırılıyor. Çanakkale Zaferi ile ilgili anlamlı sözler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Zorlu bir savaş olan ve Milletçe kazanılan bu zaferin 107. yılına özel Çanakkale Zaferi resimli mesajlarını haberimizde derledik. İşte Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel, anlamlı, resimli kısa ve uzun mesajlar.

ÇANAKKALE ZAFERI RESIMLI MESAJLAR

Dur yolcu! Bilmeden gelip geçtiğin bastığın bu toprak bir devrin batığı yerdir. Çanakkale destanının 107. Yılını saygıyla anıyoruz.

Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill

Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Mıkı

Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! Diyen ve Çanakkale Zaferi'ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! Necmettin Halil Onan

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı. Çanakkale Zaferimizin 107. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

İstiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bizlere kazandıran ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

Çanakkale zaferi, Türk askerlerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu,İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra anlamışlardır. İngiliz General Oglander

Ordu Yok! Dediler, kurulur! Dedi. Para Yok! Dediler, bulunur! Dedi. Düşman çok! Dediler, yenilir! Dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk'tü! Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Malazgirt'te Alpaslan'ın dilinde, Surlarda Ulubatlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve sebat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. Alman Generali Liman von Sanders

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 107. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!

Önce vatanım ve dinim diyerek şehadet şerbeti içen asil ecdadın, ebet müddet asil bir nesli olabilmek arzu ve gayretiyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

Ne çetin bir savaş ya Rab! Ölüm bile korkuyor.

Onlar asla geri dönmeyi düşünmediler. Çanakkale Zaferinin 107. yılında şehitleri saygıyla anıyoruz.

18 Mart Çanakkale zaferinin 107. Yılında Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.

Çanakkale zaferi İmanın imkânı, ebabillerin filleri yendiği gündür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Onlar önce vatan dediler. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Ay-Yıldız'a sarılanlar... Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Bugün bizden vatan razı olacak! Nefer şehit, ordu gazi olacak. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.

2-3-4 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri