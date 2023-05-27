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Çanakkale Zaferi'nin simgesi Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı

Nusret Mayın Gemisi Kastamonu'da kapılarını vatandaşlar için açtı.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Çanakkale Zaferi'nin simgesi Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden yaptırılan TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşın ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanında demirledi. TCG Nusret Müze Gemisini gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında görevliler bilgi verildi. Müzeye çevrilen gemiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geminin her yerini inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

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