Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı pic.twitter.com/SRUL5HkaMS — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 12, 2024

Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.