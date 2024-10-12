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Güncel

Çanakkale'de 10 dakikalık yağış yolları göle çevirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Çanakkale'de 10 dakikalık yağış yolları göle çevirdi
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Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

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