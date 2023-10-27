Çanakkale'de 1387 acemi er yemin etti

Komutanlık yerleşkesinde 2003/3 tertip acemi erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş'in konuşmasının ardından acemi erler ant içti.

Birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerde başarı gösterenlere ve geçmişte askerlik hizmetini bu kışlada tamamlayanlara ödülleri verildi.

Tören sonunda, 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı Komando Eğitim Tatbikat Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.

Yemin törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, asker aileleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.