Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Tekirdağ'a ulaştı

AA 02 Mart 2021 Salı 17:15 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 17:16

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan gençler, Türk bayrağını Çanakkale'ye götürecek.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Valilikte düzenlenen törende, Türk bayrağının çok değerli olduğunu söyledi.

Bayrağı taşıyan gençlerin çok anlamlı bir iş yaptığını ifade eden Yıldırım, bayrağın 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşacağını belirtti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da etkinlikle vatan sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi, yüksek insani değerle işlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Edirne ve Kırklareli'nin ardından Tekirdağ'a ulaştırılan bayrak, törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

Marmara Bölgesi'ni temsilen Edirne Valiliğinden yola çıkarılan Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek.