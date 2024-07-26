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Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi ise kurtarıldı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4304" ekipleri, Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Lastik botla Hıyarlık mevkisinden karaya çıkan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen aynı ülkeye mensup 2'si çocuk 10 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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