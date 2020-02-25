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Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA25 Şubat 2020 Salı17:33 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:33

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 26'sı çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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